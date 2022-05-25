Дата финала Лиги чемпионов — 2022 «Ливерпуль» — «Реал», где будет трансляция матча

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс». Арена вмещает более 80 тыс. зрителей, она принимала финалы ЧМ-1998 и чемпионата Европы – 2016.
Прогноз с коэффициентом 5.35 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
Начало игры – в 22:00 мск. В России в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Фаворитом решающего матча считается «Ливерпуль». Заключить пари на команду Юргена Клоппа можно за 2.00. Победа «Реала» по итогам основного времени оценивается коэффициентом 3.70, а за ничью по итогам 90 минут дают 3.80.
Аналитики считают, что зрителей ждёт результативная встреча. На тотал больше 2.5 гола предлагают коэффициент 1.73, а на тотал меньше 2.5 – 2.18. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.65, обратный исход идёт за 2.24.
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