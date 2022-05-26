ЧМ-2022 по хоккею: все пары 1/4 финала, расписание четвертьфиналов, кто с кем сыграет

26 мая пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею — 2022 в Финляндии. Две игры стартуют в 16:20 мск, ещё две начнутся в 20:20 мск.
Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.
Встречи состоятся в Тампере и Хельсинки
Календарь матчей 1/4 финала ЧМ-2022 по хоккею:
16:20 мск, Чехия — Германия;
16:20 мск, Швеция — Канада;
20:20 мск, Швейцария — США;
20:20 мск, Финляндия — Словакия.
Игры Швеция — Канада и Швейцария — США в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», встречи Чехия — германия и Финляндия — Словакия можно будет посмотреть на канале «Матч Страна».
Полуфиналы ЧМ-2022 по хоккею состоятся 28 мая, решающая игра турнира пройдёт 29 мая.
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