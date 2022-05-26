«Ролан Гаррос» сегодня: расписание на 26 мая, во сколько начало, за кого болеть

Стало известно расписание «Ролан Гаррос»-2022 на 26 мая. В пятый игровой день на корты выйдут пять теннисистов из России, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев.
Маррей объяснил, почему Уимблдон не станет выставочным турниром без россиян.
Медведев сыграет с сербом Ласло Джере первым запуском, начало — 13:00 мск.
Календарь матчей с участием россиян на «Ролан Гаррос» 26 мая:
Ласло Джере (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 2) – корт Филиппа Шатрие – первый запуск – не ранее 13:00 мск.
Андрей Рублёв (Россия, 7) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – корт Симоны Матьё – четвёртый запуск – не ранее 17:00 мск.
Александра Крунич (Сербия, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 29) – корт №6 – первый запуск – не ранее 12:00 мск.
Екатерина Александрова (Россия, 30) – Ирина Бегу (Румыния) – корт №13 – первый запуск – не ранее 12:00 мск.
Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – корт №12 – второй запуск – не ранее 14:00 мск.
Зверев: я не считаю молодым ни себя, ни Медведева, ни Циципаса.
Тарпищев назвал «предел мечтаний» Медведева на «Ролан Гаррос».
Навратилова не понимает, почему Рублёва не допустят к Уимблдону-2022.
Рублёв психует, Медведев не в своей тарелке. Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос».
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