Швейцария — США: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Швейцария – США.



Ставка: победа США за 2.93.



«Вот и завершился групповой турнир чемпионата мира. Не знаю, как вам, но мне он показался весьма скучным и предсказуемым. И если бы не канадцы, проигравшие два матча подряд, и не швейцарцы, не проигравшие ничего, то, наверное, у зрителей во рту спаривались бы мухи.

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На повестке дня у нас четвертьфинальное противостояние сборных Швейцарии и США. По идее швейцарцы должны быть безоговорочными фаворитами, ведь они выиграли в своей группе все матчи, потеряли только одно очко и заняли первое место, чего в хоккейной истории этой небольшой страны отродясь не было. То есть уже невиданный успех, который, казалось бы, надо развивать.



У истории чемпионатов мира есть немало примеров, когда команда, выигравшая все матчи на групповом этапе, потом выигрывала и сам чемпионат. Кстати, сборная СССР в основном так и побеждала. Но в последнее время наблюдается в основном обратная тенденция, когда команда, выигравшая группу «в одну калитку», в четвертьфинале, к удивлению всего прогрессивного человечества, неожиданно сливается четвертой команде из другой группы, которая зашла в плей-офф посидеть на приставном стульчике.



Кроме того, у меня есть большое недоверие к результатам группы А. С учетом того, что канадцы на групповом этапе второй год подряд откровенно дуркуют и куражатся, начиная прилично играть лишь в плей-офф, именно они, скорее всего, окажутся единственными представителями этой группы в полуфинале. Остальные три номинанта, скорее всего, вылетят уже на стадии четвертьфинала. В том числе и сборная Швейцарии, несмотря на все свои текущие успехи.

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Почему я не верю в Швейцарию? Слишком уж они правильные, слишком уж заорганизованы. На групповом этапе, когда матчи идут один за другим, это очень хорошо. Но в плей-офф этого уже мало. Нет у швейцарцев легкости и лихости, которые в отдельно взятом матче могут дать результат.

А вот у американцев этого добра хоть отбавляй. Причем американцы, в отличие от швейцарцев, могут сыграть как очень строго, так и совершенно безбашенно. Именно это делает звездно-полосатых фаворитами, по крайней мере, в моих глазах.



Поэтому предполагаю не совсем логичную, где-то немного сумасшедшую победу команды США. Мне кажется, что американцы даже уложатся в основное время, да и преимущество в счёте будет более чем минимальное, поскольку звездно-полосатые сумеют воспользоваться контратаками», — сказал Лебедев.



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