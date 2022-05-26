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Германия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на игру 1/4 финала чемпионата мира-2022

Германия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на игру 1/4 финала чемпионата мира-2022
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Германия – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 1.74.

«Несмотря на то что сборная Германии в этой паре будет числиться фаворитом, но фаворитизм этот будет только на бумаге. В свое время автор этих строк мог достаточно близко наблюдать за работой Кари Ялонена и хорошо помнит, как постепенно разгонялось его «Торпедо».

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И разогналось оно тогда аж до полуфинала конференции, и в нем нижегородцы вели у будущего обладателя Кубка Гагарина со счетом в серии 2-1, и было тогда остановлено, мягко говоря, не совсем хоккейными методами.

Нечто аналогичное можно увидеть и сейчас. То есть в любом случае чехи к концу группового турнира смотрелись совсем не так, как в начале, плюс десант из-за океана пришелся на удивление «в жилу». И вот вам готовый как минимум полуфиналист, и на последний матч в группе с финнами смотреть не нужно. Там был абсолютно устраивающий обоих соперников результат, при котором оба уходили в четвертьфинале от канадцев, радушно подводя под них шведов. Что и было в итоге сделано, причем чехи в том матче точно не перенапрягались.

А немцев чехи пройти должны. Не без натуги, но – должны. Внешне это будет абсолютно равная игра даже с равными шансами. Но в итоге преимущество чешской дружины в индивидуальном мастерстве должно сказаться. Если не случится что-то страшного (вроде трех пропущенных шайб с трех непонятных бросков за первые две минуты), то в итоге чехи немцев умучают-уломают. И одержат победу в основное время. Скорее всего, с преимуществом в пару шайб, но им вполне хватит и минимального преимущества в счёте.

И дальше чехи пойдут за медалями – впервые за последнее десятилетие», — сказал Лебедев.

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