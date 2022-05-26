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Швеция — Канада: прогноз Павла Лысенкова на четвертьфинал хоккейного ЧМ-2022

Швеция — Канада: прогноз Павла Лысенкова на четвертьфинал хоккейного ЧМ-2022
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Швеция — Канада.

Ставка: победа Швеции в матче за 1.89.

«Швеция — Канада. В принципе равнозначные соперники. Мы даже видели такие финалы в прошлом. Меня не удивило, что канадцы проиграли Швейцарии, но проиграть Дании — это ужасно.

Я беру победу шведов даже в дополнительное время. Мне кажется, что шведы на этом турнире выглядят более цельно. Но мы помним, как Канада на одном из прошлых чемпионатов мира после трех поражений на старте в итоге стала чемпионом», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.

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