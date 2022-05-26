Финляндия — Словакия: ставка Максима Лебедева на игру 1/4 финала ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Финляндия – Словакия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 1.67.



«Самый лёгкий для прогнозов четвертьфинальный матч из всех четырёх. Простой потому, что сборная Словакии в ее нынешнем, мягко говоря, раздолбайском состоянии совершенно не конкурент для команды Финляндии, которая к тому же является хозяином турнира и, значит, пользуется всеми неписанными, но положенными хозяевам привилегиями. Плюс финны, как команда, занявшая более высокое место, будут числиться хозяевами и этого конкретного матча, и это тоже дает какие-то преимущества.

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В общем, никаких предпосылок к победе сборной Словакии не существует. Даже к ничьей в основное время этих предпосылок нет. Даже если словаки выпрыгнут из штанов и покажут невиданную у них ранее организованность и порядок, противостоять финским организованности и порядку они не смогут.

А если ближе к концу матча текущее преимущество финнов в счете будет оставлять словакам какую-то надежду, и они полетят «шашки наголо», то получат еще парочку, в пустые ворота.



В общем, все здесь ясно и понятно, и не видно, каким именно кандибобером словаки могут навязать финнам хотя бы равную игру. Поэтому результат предопределен: победа сборной Суоми, в основное время, с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



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