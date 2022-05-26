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Финляндия — Словакия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 26 мая

Финляндия — Словакия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 26 мая
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Финляндия — Словакия.

Ставка: победа Финляндии и ТМ 5.5 за 1.96.

«Финляндия — Словакия. Финны, конечно, явные фавориты в этом четвертьфинале. Они ведь просто великолепно действуют в обороне на турнире.

Пять матчей — и пять побед и ещё и четыре «сухаря». Верю, что финны выиграют в основное время и при этом тотал будет меньше 5.5 шайбы. Эти ребята, как всегда, засушат и пройдут дальше», — сказал Лысенков.

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