Финляндия — Словакия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 26 мая

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Финляндия — Словакия.



Ставка: победа Финляндии и ТМ 5.5 за 1.96.



«Финляндия — Словакия. Финны, конечно, явные фавориты в этом четвертьфинале. Они ведь просто великолепно действуют в обороне на турнире.

Пять матчей — и пять побед и ещё и четыре «сухаря». Верю, что финны выиграют в основное время и при этом тотал будет меньше 5.5 шайбы. Эти ребята, как всегда, засушат и пройдут дальше», — сказал Лысенков.

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Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.



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