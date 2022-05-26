Швеция — Канада: прогноз Максима Лебедева на встречу ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Швеция — Канада.



Ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 3.54.



«По идее фаворитами являются шведы, поскольку в своей группе Б, причём в группе весьма сложной, они заняли второе место. А дуркующие и валяющие дурака канадцы в весьма лёгкой группе А стали лишь третьими. Но, как показывает опыт, «кленовым» вообще по барабану, против кого и с какого места выходить в плей-офф. Можно было выйти с восьмого – вышли бы с него.

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Но как же облажались шведы! Самая прагматичная команда XXI века, привыкшая выбирать себе не только самого лёгкого соперника на первом этапе плей-офф, но и самый лёгкий путь к финалу, вдруг оказалась в четвертьфинале с глазу на глаз с единственно серьёзным соперником из противоположной группы. Скажу даже больше: с тем соперником, который, по моему убеждению, единственный из группы А выйдет в полуфинал. А может быть, даже и в финал.



Как шведы дошли до жизни такой – отдельная история. Понятно, что в их группе Б всё было очень сложно, плюс шведы завершали своё выступление на групповом этапе раньше остальных конкурентов. Так уж получилось, что особых вариантов у скандинавов не было.

По ходу турнира было видно, как они пытаются привычно зайти на «длинную глиссаду», чтобы в последних турах иметь хоть какой-то выбор. Но фокус не удался, а уже позже друзья-соперники по группе помогли шведам выйти на единственно приличного соперника из группы А?

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И что теперь шведы? Мне кажется, что шведы – всё. По крайней мере, на этом чемпионате. Во-первых, они давно уже разучились играть в плей-офф. Нет, когда они получают в четвертьфинале какую-нибудь Швейцарию или, прости господи, Латвию, то у них всё нормально. Но стоит случиться чему-то более серьёзному, как шведы быстренько капитулируют. Не так, что выходят на лёд с белыми флагами, но особо и не ерепенятся.

Подозреваю, что и на этот раз будет нечто подобное. То есть с виду игра будет равной, а когда канадцы впервые на этом чемпионате включатся по-настоящему, то шведы поплывут. И четвертьфинальный матч завершится победой родоначальников в основное время, и преимущество будет больше чем в одну шайбу. И, вполне возможно, в пустых шведских воротах она тоже побывает», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.

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