«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 2.20.



«Интересно выступает «Каролина» в этом плей-офф – побеждает вообще во всех домашних матчах, проигрывая все гостевые встречи. Впереди – игра в Роли. То есть «Каролина» победит?

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Но, знаете, «Рейнджерс» убедительно взяли два матча в Нью-Йорке со счётом 3:1 и 4:1. В ударе голкипер Игорь Шестёркин, которого номинировали на «Везина Трофи» и «Харт Трофи» как самого ценного игрока лиги и лучшего вратаря сезона. Да и атака «Рейнджерс» вроде бы начала себя нормально чувствовать. А у меня предчувствие, что сейчас мы в этой серии можем увидеть перелом…



Я бы в этом матче взял кэф 2.20 на то, что «Рейнджерс» победят, пусть даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.

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