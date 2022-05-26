«Калгари» — «Эдмонтон»: ставка Павла Лысенкова на игру плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз».



Ставка: победа «Эдмонтона» и ТБ 5.5 за 4.00.



«Что-то «Калгари» разочаровывает в этой серии. Взяв первый матч дома со счётом 9:6, дальше «Флэймз» проиграли три раза подряд. Дома со счётом 3:5, причём вели 3:1. В гостях 1:4, и тут было вообще без вариантов. Наконец, 3:5, причём «Эдмонтон» вёл 3:0 и должен был доводить дело до победы без нервотрёпки.

Прогноз с коэффициентом 2.95 на матч «Калгари» — «Эдмонтон».

Поймал кураж Эвандер Кейн, сделавший уже второй хет-трик в этом плей-офф. Бесподобен Коннор Макдэвид, которого даже не знают, как остановить. Леон Драйзайтль на уровне, в воротах периодически тащит ветеран Майк Смит.



В общем, этот «Эдмонтон» ведёт 3-1 в серии и должен ставить точку против «Калгари», который кажется даже слегка деморализованным коллективом. Я бы в этом матче взял кэф 4.00 на то, что «Эдмонтон» победит в основное время, а тотал этой встречи составит больше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.

Американский журналист Йохе заявил, что Овечкин никогда не превзойдёт Кросби.

«Думал, что это конец». Ягр признал вину в аварии с трамваем.



Тарасенко ворвался в топ-3 бомбардиров в истории «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.

Президент ИИХФ признал, что отсутствие России вредит ЧМ-2022 по хоккею.