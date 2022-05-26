«Ливерпуль» — «Реал», 28 мая 2022: по какому каналу покажут, прямая трансляция, прогнозы

Финальный матч Лиги чемпионов — 2021/2022 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» пройдёт 28 мая. Начало запланировано на 22:00 мск.



Майкл Оуэн сделал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».



В прямом эфире финал Лиги чемпионов – 2021/2022 можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но в марте УЕФА принял решение о переносе решающей игры в Париж. Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс».



«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов во второй раз за четыре года. 26 мая 2018 года испанский клуб победил со счётом 3:1. «Сливочных» тогда возглавлял Зинедин Зидан, главным тренером английской команды был Юрген Клопп, который работает с «Ливерпулем» и по сей день.



Клопп рассказал, какую надпись хотел бы увидеть на своей могиле.



После этого команды играли в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2020/2021. Тогда по сумме двух матчей сильнее также оказался «Реал» — 3:1, 0:0.



В пяти предыдущих очных встречах «Королевский клуб» добыл четыре победы при одной ничьей.

По итогам минувшего сезона «Реал» стал чемпионом Испании, а «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ. Мадридцы выиграли Суперкубок Испании, а мерсисайдцы стали обладателями Кубка Англии и Кубка лиги.

Прогноз с коэффициентом 5.35 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

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