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Букмекеры назвали фаворита чемпионата мира по хоккею после четвертьфиналов

Букмекеры назвали фаворита чемпионата мира по хоккею после четвертьфиналов
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На чемпионате мира по хоккею в Финляндии завершились четвертьфинальные матчи. Борьбу за трофей продолжат четыре сборные.

Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по хоккею.

Букмекеры обновили котировки на победителя ЧМ-2022 по хоккею. Фаворитом по-прежнему считается сборная Финляндии. Шансы подопечных Юкки Ялонена выражены коэффициентом 2.50.

Это означает, что в случае успеха Суоми с 1000 рублей вы получите 2,5 тыс. рублей. Если победителем станет любая другая команда, зайдёт коэффициент 1.50.

Следом идут сборные Канады (3.50) и Чехии (4.00). Аутсайдером считается команда США, заключить пари на победу «звёздно-полосатых» предлагается с коэффициентом 7.00. В этом случае с 1000 рублей выигрыш составит 7 тыс. рублей.

Оба полуфинала состоятся 28 мая, решающая игра и матч за третье место намечены на 29 мая.

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