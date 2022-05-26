Букмекеры назвали фаворита чемпионата мира по хоккею после четвертьфиналов

На чемпионате мира по хоккею в Финляндии завершились четвертьфинальные матчи. Борьбу за трофей продолжат четыре сборные.
Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по хоккею.
Букмекеры обновили котировки на победителя ЧМ-2022 по хоккею. Фаворитом по-прежнему считается сборная Финляндии. Шансы подопечных Юкки Ялонена выражены коэффициентом 2.50.
Это означает, что в случае успеха Суоми с 1000 рублей вы получите 2,5 тыс. рублей. Если победителем станет любая другая команда, зайдёт коэффициент 1.50.
Следом идут сборные Канады (3.50) и Чехии (4.00). Аутсайдером считается команда США, заключить пари на победу «звёздно-полосатых» предлагается с коэффициентом 7.00. В этом случае с 1000 рублей выигрыш составит 7 тыс. рублей.
Оба полуфинала состоятся 28 мая, решающая игра и матч за третье место намечены на 29 мая.
Американский журналист заявил, что Овечкин никогда не превзойдёт Кросби.
Защитник сборной Канады: даже при 0:3 знали, что можем победить шведов.
«Я страдаю вместе с ребятами». Тренер Швеции с трудом подбирал слова после поражения от Канады.
Главный тренер «Сент-Луиса» похвалил россиянина Торопченко.
- 26 мая 2022
-
23:26
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:32
-
11:00
-
10:48
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 мая 2022
-
20:00
-
19:09
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:24
-
12:00
-
11:45
-
11:30