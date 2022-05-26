Букмекеры назвали фаворита чемпионата мира по хоккею после четвертьфиналов

На чемпионате мира по хоккею в Финляндии завершились четвертьфинальные матчи. Борьбу за трофей продолжат четыре сборные.

Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по хоккею.

Букмекеры обновили котировки на победителя ЧМ-2022 по хоккею. Фаворитом по-прежнему считается сборная Финляндии. Шансы подопечных Юкки Ялонена выражены коэффициентом 2.50.

Это означает, что в случае успеха Суоми с 1000 рублей вы получите 2,5 тыс. рублей. Если победителем станет любая другая команда, зайдёт коэффициент 1.50.

Следом идут сборные Канады (3.50) и Чехии (4.00). Аутсайдером считается команда США, заключить пари на победу «звёздно-полосатых» предлагается с коэффициентом 7.00. В этом случае с 1000 рублей выигрыш составит 7 тыс. рублей.

Оба полуфинала состоятся 28 мая, решающая игра и матч за третье место намечены на 29 мая.

Американский журналист заявил, что Овечкин никогда не превзойдёт Кросби.

Защитник сборной Канады: даже при 0:3 знали, что можем победить шведов.

«Я страдаю вместе с ребятами». Тренер Швеции с трудом подбирал слова после поражения от Канады.

Главный тренер «Сент-Луиса» похвалил россиянина Торопченко.

Мичков назвал главного фаворита Кубка Стэнли – 2022.