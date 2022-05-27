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Календарь «Ролан Гаррос» на 27 мая, кто из россиян играет сегодня

Календарь «Ролан Гаррос» на 27 мая, кто из россиян играет сегодня
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27 мая на «Ролан Гаррос» состоится шестой игровой день. В одиночном разряде на корт выйдут два представителя России.

Медведев остался недоволен своей игрой во втором круге «Ролан Гаррос».

Карен Хачанов сыграет с британцем Кэмероном Норри четвёртым запуском на корте Симоны Матье.

Варвара Грачёва встретится с Элисе Мертенс из Бельгии. Матч пройдёт вторым запуском на корте №7.

Полное расписание матчей «Ролан Гаррос» на 27 мая можно посмотреть здесь.

26-летний Хачанов проиграл Норри три из пяти очных встреч. Оба матча на грунте завершились в пользу британца.

21-летняя Грачёва ранее не играла с Мертенс. Варвара пробилась в третий круг на турнире «Большого шлема» в четвёртый раз в карьере.

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