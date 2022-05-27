Анжелика Кербер — Александра Саснович: прогноз Владимира Светлицы на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Анжелика Кербер — Александр Саснович.



Ставка: победа Саснович за 1.91.



«Теннисистки встречались буквально неделю назад на турнире в Страсбурге. Тогда победу отпраздновала в трёх сетах Кербер, попутно затем и выиграв этот турнир. Но в этот раз, мне кажется, фаворитом является Александра.

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Во-первых, несмотря на успехи последних недель, грунт для Анжелики остаётся традиционно самым неудобным покрытием. Она, напомню, трижды побеждала на турнирах «Большого шлема», но вот на «Ролан Гаррос» её лучшим результатом является четвертьфинал (2012, 2018). До этого года Кербер и вовсе проигрывала 3 года в стартовом раунде на французском мэйджоре.



Во-вторых, за последние 2 недели Кербер провела сразу несколько очень затяжных матчей, что, несомненно, сказалось на её физическом состоянии. В концовке второго сета в матче с Жакемо немка смотрелась максимально блекло, но огромное количество ошибок соперницы позволили ей избежать абсолютно ненужной третьей партии.



В-третьих, сама Саснович демонстрирует в этом году очень солидный теннис, что вылилось в 2 очень уверенные победы над серьёзными соперницами на старте «Ролан Гаррос». На мой взгляд, более свежая Саснович имеет больше шансов на выход в 1/8 финала», — сказал Светлица.



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