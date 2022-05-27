«Ислочь» — «Днепр»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, ведущий YouTube-канала о белорусском футболе, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 10-го тура Высшей лиги Беларуси «Ислочь» – «Днепр».



Ставка: обе забьют за 2.15.



«Ислочь» отчасти неожиданно проиграла два матча подряд «Славии» и «Белшине». Почему отчасти? Команда молодая, на какую-то стабильность результатов по ходу сезона закладываться невозможно.

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А списанный на старте сезона в подвал таблицы «Днепр» неожиданно стал набирать баллы: ничья в Слуцке и домашняя виктория над брестским «Динамо». И это после шести поражений подряд!



Тяжёлый матч для прогноза, но голы в матче быть должны. Команда из Могилёва на подъёме, «Ислочь» в целом не забила в 9 турах только в одной игре. Вероятна ничья, но результативная», — сказал Ходасевич.

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