«Спартак» — «Динамо»: прогноз Ивана Млечного на финальный матч Кубка России

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо».



Ставка: «Спартак» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.60.



«Обе команды сейчас очень настроены на этот трофей. У «Спартака» 100-летие, провальный сезон, но хочется как-то порадовать болельщиков и себя.

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У «Динамо» тоже было много планов на этот сезон, команда боролась за чемпионство, потом за серебро, но упустила первые два места, поэтому сейчас хочется отыграться в Кубке.



Если «Спартак» может вовремя заводиться, то «Динамо», когда речь заходит о каких-то высоких достижениях, сразу сдаёт позиции. Думаю, что в этой встрече «Спартак» будет ближе к победе.

Также думаю, что не будет какого-то большого количества голов, поэтому мой прогноз на эту встречу – 1Х и тотал меньше 2.5. То есть красно-белые не проиграют в основное время, а голов будет не больше двух», — сказал Млечный.

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