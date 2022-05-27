«Ливерпуль» — «Реал»: ставка Ивана Млечного на финал Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».



Ставка: «Реал» не проиграет за 1.81.



«Все мы помним финал 2018 года, где Кариус, который стоял в воротах «Ливерпуля», помог «Реалу» выиграть. Очевидно, что «Ливерпуль» захочет реабилитироваться, но сможет ли он это сделать? Мне кажется, что нет.

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У Анчелотти есть ключики к Клоппу, он понимает, как нужно выстраивать игру в финале. Думаю, что мадридцы не проиграют в основное время. Это как минимум. Даже странно, что коэффициент на этот вариант так высок. 1.81 — это много.

Наверняка «Ливерпуль» побежит в атаку, но очевидно, что Анчелотти подготовит свою команду к подобному раскладу. Времени у мадридцев на подготовку было много, они должны быть готовы ко всему», — сказал Млечный.

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