«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Артура Петросьяна на финальный матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.69.



«У букмекеров «Ливерпуль» — фаворит, и, в принципе, если руководствоваться здравым смыслом, то его стоит признать фаворитом данного противостояния. Но сбрасывать со счетов мадридцев мы не будем.

Прогноз Майкла Оуэна с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Предлагаю начать с преимуществ мадридцев. Во-первых, это физическое состояние. Последний месяц у «Реала» не было турнирных задач в чемпионате, команда проводила матчи в тренировочном режиме, подводя себя в оптимальных кондициях к этой игре. Кадровая ситуация у «Реала» тоже практически безоблачная, тогда как у «Ливерпуля» не сыграет ключевая фигура центра поля Тиаго. Салах и ван Дейк тоже не в оптимальных кондициях подходят к финалу.



Не будем сбрасывать со счетов и фарт, который присутствует у «Реала», в чём мы не раз уже убеждались по ходу нынешнего розыгрыша.



На этом заканчиваются преимущества «Реала». Во всех остальных компонентах преимущество уже у англичан. Скорее всего, «Ливерпуль» одержит победу в этом финале.



Основная ставка – 1Х и ТБ (1.5). Также думаю, что «Ливерпуль» забьёт не менее двух мячей, так как у «Реала» слабейшая линия – это защита», — сказал Петросьян.

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