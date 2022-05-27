«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».
Ставка: победа «Сент-Луиса» в матче за 2.36.
«Вообще, «Колорадо» должен был завершать эту серию ещё в пятом матче, когда у себя дома вёл 3:0. Но после этого «Эвеланш» развалились, напропускав кучу шайб, – и проиграли 4:5 в овертайме.
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Теперь шестой матч пройдёт в Сент-Луисе, и мне кажется, игроки «Блюз» уже почувствовали запах крови.
Такой эффект был у «Магнитки», которая вела 3-1 в финале с ЦСКА, не дожала армейцев в пятом матче дома, когда играла овертайм, – а потом и слила всю серию. По крайней мере, в шестом матче в Москве тот «Металлург» выглядел вообще никак.
Параллели между лигами неуместны, но я говорю о психологической составляющей. Так вот, кураж теперь должен быть у «Сент-Луиса», который в шестом матче просто обязан рвать и метать.
Я бы в этом матче взял кэф 2.36 на то, что «Сент-Луис» победит, пусть даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.
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