«Спартак» — «Динамо»: финал Кубка России — 2022, какой канал покажет, прогнозы на матч

Финал Кубка России — 2022 между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало матча намечено на 17:00 мск.



Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.



Прямую трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Аналитики отдают небольшое предпочтение «Динамо». Заключить пари на бело-голубых можно за 2.57. Шансы «Спартака» выражены коэффициентом 2.88. На ничью в основное время дают 3.55.



Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если обе команды смогут забить в основное время, сыграет коэффициент 1.85.



В полуфинале Кубка России «Динамо» разгромило «Аланию» со счётом 3:0, а «Спартак» уверенно обыграл «Енисей» (3:0).



Экспресс на финалы ЛЧ и Кубка России с коэффициентом 6.59.



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