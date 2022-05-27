«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: когда финал ЛЧ-2021/2022, где смотреть матч, кто фаворит

Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая в Париже. Трофей разыграют английской «Ливерпуль» и испанский «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 5.35 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
На территории России прямую трансляцию финала Лиги чемпионов можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
В пяти предыдущих очных встречах «Реал» одержал четыре победы при одной ничьей. Команды уже играли друг с другом в финале Лиги чемпионов. В 2018 году в Киеве мадридцы одержали победу со счётом 3:1.
На этот раз букмекеры отдают предпочтение подопечным Юргена Клоппа. Шансы «Ливерпуля» на победу в основное время выражены коэффициентом 2.03.
На победу «Реала» дают 3.75, на ничью после основного времени — 3.83. Если победитель определится в серии пенальти, зайдёт коэффициент 7.00.
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