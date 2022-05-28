«Ливерпуль» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 28 мая в Сен-Дени (Париж, Франция). Команды выйдут на поле стадиона «Стад де Франс» в 22:00 мск.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Главным судьёй финала Лиги чемпионов назначен Клеман Тюрпен из Франции.

Клуб из Англии считается фаворитом. Шансы «Ливерпуля» на победу в основное время оцениваются коэффициентом 2.12. Успех «Реала» идёт за 3.75, ничья после 90 минут — за 3.80.



Аналитики ждут от команд высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.15. Если обе команды смогут отличиться, зайдёт коэффициент 1.70.

На итоговую победу «Ливерпуля» дают 1.62. Если обладателем Лиги чемпионов станет «Реал», зайдёт коэффициент 2.57.

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