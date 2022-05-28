«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал

Сегодня, 28 мая, состоится ответный переходный матч «Химки» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 14:00 мск.

Экспресс с коэффициентом 6.59 на финалы ЛЧ и Кубка России.

Прямую трансляцию встречи можно будет найти на сайте matchtv.ru.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хабаровчан оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 3.82.



Аналитики также считают, что второй матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Где покажут ответный матч «Химки» — «СКА-Хабаровск».

Судья Вилков жёстко раскритиковал Слуцкого.

Прогноз на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 3.05.



Шунин: не буду обсуждать слухи про Шварца до игры со «Спартаком».