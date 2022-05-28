«Ливерпуль» — «Реал»: где смотреть, какой канал покажет финал ЛЧ, прямая трансляция матча

Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Трансляцию финала ЛЧ можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех испанцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.78.



Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

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