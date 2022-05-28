Финляндия — США: смотреть онлайн бесплатно матч 1/2 финала ЧМХ-2022, прямая трансляция

Сегодня, 28 мая, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею Финляндия — США. Начало встречи — в 14:20 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.78 на матч Финляндия — США.
В прямом эфире трансляцию из Финляндии покажет общедоступный канал «Матч! Страна».
Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех сборной США доступен в букмекерских конторах за 4.55.
Букмекеры считают, что матч полуфинала чемпионата мира по хоккею Финляндия — США не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.22, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 2.00. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 4.55.
Экспресс с коэффициентом 11.66 на полуфиналы ЧМ-2022.
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