«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на финал Лиги чемпионов

Телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт сделал прогноз на матч финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».
«Впереди главный матч европейского сезона. «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Во всех важных матчах этого сезона Карло Анчелотти начинал играть вторым номером. Это было даже с «Барселоной» и «Севильей» в испанском чемпионате. Поэтому я думаю, что здесь он не будет отказываться от своего базового принципа и изначально «Ливерпуль» будет владеть мячом больше.
Для команды Юргена Клоппа определяющее значение играет физическая готовность футболистов, потому что «Ливерпуль» — это тот клуб, который способен в очень интенсивной манере долго прессинговать. Это будет мегавостребовано в финале Лиги чемпионов.
Мне кажется, что основные события этого матча будут разворачиваться по ходу второго тайма, потому что, во-первых, в Лиге чемпионов доступно то, чего нет у Клоппа в чемпионате. А именно история с пятью заменами, это может помочь «Ливерпулю» поддерживать темп. Ну а «Реал» — команда, которая очень часто занимает выжидательную тактику и именно во вторых таймах своих соперников добивает. Думаю, что второй тайм будет результативнее первого».
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