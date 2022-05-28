Финляндия — США: прогноз Максима Лебедева на матч 1/2 финала ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Финляндия – США.

Ставка: итоговая победа США за 3.17.

«Не знаю, как вы, но я других вариантов и не видел. И если вы вспомните мои четвертьфинальные прогнозы, то в них я утверждал, что из весьма слабой группы А в полуфинал выйдет только одна команда. И будет это не победитель группы, а канадцы, что в итоге и получилось.

Прогноз с коэффициентом 3.78 на матч Финляндия — США.

То есть один из полуфиналов у нас получается целиком из группы Б, а значит, соперники сыграют на этом чемпионате мира уже второй раз. В первом матче финны без особого труда обыграли сборную США со счётом 4:1. Получится ли это во второй раз?



На мой взгляд, без труда не получится точно. Более того, и с трудом может не слишком получиться. Сборная Финляндии идёт по домашнему чемпионату ровно, даже слишком ровно. Получается даже не прямая линия, а с небольшим уклоном вниз. А вот американцы от игры к игре явно добавляют.

И в четвертьфинале они достаточно спокойно одолели неплохую копию финской сборной, которая выступает (то есть выступала) под флагом Швейцарии. Причём побили янки швейцарцев их же оружием – хорошей организацией. Трудно поверить, что такую организацию с практически идеальной обороной «звёздно-полосатые» сумеют продемонстрировать второй раз подряд, но, чёрт побери, почему бы нет?

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И против устающих и слабеющих с каждым последующим матчем финнов, ослабевших уже настолько, что в четвертьфинале они с немалым трудом прогрызлись сплошь не бог весть какую команду Словакии, привычно попавшую в плей-офф в последнем матче группового турнира.

Понятно, что особой надобности выпрыгивать из штанов у финнов не было, а когда была надобность не особенная и они горели в первом периоде 0:2, то вернули статус-кво, ничего в игре не меняя. Но вот с куда более бойкими и, как оказалось, весьма хорошо организованными американцами это может и не пройти.



Поэтому мой прогноз будет достаточно необычным: удивительная по сюжету победа сборной США, которая подарит нам ещё более удивительный финал США – Чехия. Думаете, я рухнул с дуба? Может, и рухнул, но других прогнозов у меня для вас нет».

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