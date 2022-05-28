«Уфа» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на второй матч за право играть в РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на стыковой матч «Уфа» – «Оренбург».

Ставка: в матче будет 2-3 гола за 1.95.

«Ответная встреча в столице Башкортостана. После насыщенной первой игры и камбэка «Оренбурга» в Уфе встреча будет не менее яркой. Понятно, что не будет Ойеволе, но зато вернётся в состав Сиваков. У «Уфы» вернутся Урунов и Иванов, пропускавшие первый матч.

Прогноз на матч «Уфа» — «Оренбург» с коэффициентом 3.85.

В первом матче было видно, что «Уфе» не хватало эмоций. Разница в качестве команд, в качестве футбола не сильно бросалась в глаза. Если бы не глупейшие ошибки «Оренбурга» в обороне, кто знает, как бы эта встреча закончилась. Но хозяева героически смогли уйти от поражения, сыграв 2:2.

Но при этом регламенте «Оренбургу» надо забивать в гостях, правило выездного гола работает. «Оренбургу» надо сыграть смелее. Он увидел, что против этой «Уфы» можно играть, причём уверенно. Думаю, что и здесь должен получиться результативный матч, но, наверное, не настолько, как первая встреча.



Вполне допускаю, что здесь может качнуться в ту или иную сторону, но может быть и результативная ничья. «Оренбургу» обязательно надо забивать — придётся рисковать и где-то действовать агрессивнее. Очень понравился в первой игре Фамейе, неплохо вышел на замену Сычевой, есть хороший дриблёр Ковалёв. В общем, если избежать ошибок в обороне, если Гошев или Кеняйкин не будут себе привозить, как это было в первом матче, то у «Оренбурга» неплохие шансы зацепиться за положительный результат.



Думаю, что вариант «2-3 гола в матче» за коэффициент 1.95 вполне неплохое предложение. 1:1 может быть, 2:1 в ту или другую сторону, 2:0, в конце концов, если «Уфа» забьёт первой, а «Оренбург» раскроется, и его подловят на контратаке. Всякое возможно. Посмотрим ещё, сыграет Агаларов или нет. Но 2-3 гола — интересный вариант».

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