«Ливерпуль» — «Реал»: ставка Александра Елагина на финальный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин поделился прогнозом на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: «Ливерпуль» возьмёт трофей за 1.56.

«Это будет девятая встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» в рамках Кубка или Лиги чемпионов УЕФА. Интересно, что первая еврокубковая игра между этими командами проходила тоже в Париже. Также в финале Кубка чемпионов команды встречались, но на стадионе «Парк де Пренс». Тогда в далёком мае 1981 года выиграл «Ливерпуль» 1:0. Потом команды сошлись весной 2009-го на стадии 1/8 финала, где по итогам двух победных матчей 1:0 и 4:0 дальше прошли англичане. В последующих пяти встречах первенствовал «Реал», четырежды выиграв, в том числе и в киевском финале 2018 года, и однажды сыграв безголевую ничью.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Как вы понимаете, в такого рода матчах фаворита не бывает по определению. Единственное, что говорит в пользу испанцев, это то, что у них было на два дня больше отдыха. «Реал» последний, уже ничего не решавший, матч в Ла Лиге провёл 20 мая. А вот «Ливерпуль» играл 22 мая, одержав тяжёлую волевую победу над «Вулверхэмптоном» 3:1. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти «Ман Сити» в борьбе за чемпионство.



«Ливерпуль» рассчитывает выиграть Кубок чемпионов в седьмой раз в своей истории. Эта победа поставит его на один уровень с «Миланом», у которого семь победных финалов. «Реал» будет стремиться выиграть «ушастый» трофей в 14-й раз, что будет в два раза больше, чем у ближайшего преследователя. «Лос Бланкос» поднимали трофей в каждом из последних семи случаев, когда они появлялись в финале. Кстати, в последний раз решающий матч этого турнира испанцы проиграли как раз «Ливерпулю».



Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп побеждал в Лиге чемпионов со своими ребятами три года назад. А вот Карло Анчелотти надеется выиграть Лигу чемпионов в четвёртый, рекордный раз. Для него это будет уже пятый финал. Ему памятен тот великий стамбульский финал, когда, ведя после первого тайма 3:0, его «Милан» дал сопернику сравнять счёт, а затем – вырвать победу по пенальти. Этим соперником был «Ливерпуль».

Для Клоппа предстоящий матч — четвёртый финал Лиги чемпионов. Два он проиграл с «Боруссией» и «Ливерпулем». Один раз выиграл. Фаворита нет, но я ставлю на «Ливерпуль». Трофей возьмёт команда Юргена Клоппа».

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