«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз Павла Лысенкова на 6-й матч серии с коэффициентом 3.90

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз».

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Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.90.

«Да, чёткий тренд этой серии – в ней побеждают исключительно хозяева. Причём «Каролина» держит этот тренд ещё с первого раунда, когда довела до седьмого матча серию с «Бостон Брюинз».



Итого у «Харрикейнз» в этом плей-офф: семь побед дома в семи матчах, пять поражений в гостях в пяти матчах. И впереди – поездка в Нью-Йорк.



Ещё один тренд этой серии: матчи в ней получаются сугубо низовыми. Посмотрим со стороны «Каролины»: 2:1 ОТ, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1. То есть везде заходил бы тотал меньше 5.5 шайбы.



Потому что в воротах «Рейнджерс» есть роскошный Игорь Шестёркин, да и у «Каролины» хорошие голкиперы.



Я бы в этом матче взял кэф 3.90 на то, что «Рейнджерс» победят в основное время при тотале меньше 5.5 гола. Если изучать эту серию — это самый очевидный исход».

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