«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: прогноз Алексея Андронова на решающий матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид:

Ставка: «Ливерпуль» победит в основное время за 2.11.

«Обсуждаем финал Лиги чемпионов, венец всего европейского футбола. Очень интересная пара сложилась. С одной стороны, величайший «Реал», самый титулованный клуб в истории футбола, который неоднократно по ходу сезона не считался фаворитом в своих парах, но «Реал» живее всех живых. Команда добралась до финала и выиграла досрочно свой чемпионат.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

«Реал» спокойно готовился к этому финалу, а вот «Ливерпулю» немного не хватало этого спокойствия. Но, с другой стороны, красные всё же понимали, что «Манчестер Сити» не отдаст чемпионство.



Для меня немного странно то, что «Ливерпуль» является большим фаворитом на эту игру. Но в целом это совпадает с моими ощущениями. В этом сезоне «Реал» уже несколько раз был на грани вылета. Думаю, что «Ливерпуль» со всей серьёзностью отнесётся к своему сопернику.



Кроме того, есть такая романтическая история о том, что «Ливерпуль» может взять реванш за поражение в таком же финале Лиги чемпионов несколько лет назад. Велик соблазн сыграть ставку на то, что «Ливерпуль» поднимет кубок, но коэффициент больно маленький — 1.60.



Я попробую рискнуть и предположу, что «Ливерпуль» выиграет в основное время. Большой уверенности тут быть не может — 7 по 10-балльной системе. Мне кажется, что «Ливерпуль» будет иметь преимущество в атаке».

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