Получите до 4 тыс. рублей от «Фонбет» за прогноз на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал»

Её величество Лига чемпионов – на финишной прямой. 28 мая в 22:00 мск на легендарном парижском стадионе «Стад де Франс» прозвучит стартовый свисток финального матча между «Ливерпулем» и «Реалом». «Фонбет» покажет видеотрансляцию этого матча в приложении и на сайте с комментарием амбассадора компании Василия Уткина.



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Если вы считаете, что победит «Ливерпуль», то регистрируйтесь с промокодом LCH1. Если ваши симпатии в финале на стороне «Реала», — с промокодом LCH 2. Если вы уверены, что основное время матча завершится вничью и финал уйдёт в овертайм, то проходите регистрацию с промокодом LCHX.



Каждый участник акции получит фрибет 2 тыс. рублей, а тем, кто оставит верный прогноз на финал, будет начислен дополнительный бонус в 2 тыс. рублей. Необходимое условие — прохождение полной идентификации.

Основной фрибет за регистрацию можно использовать только в мобильном приложении и только на матч «Ливерпуль» — «Реал». 30 мая дополнительные фрибеты в размере 2 тыс. рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.

Регистрируйтесь в «Фонбет», получайте бонусы, делайте ставки и смотрите финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Смотрите финал ЛЧ вместе с Василием Уткиным! Трансляция будет доступна на сайте и в мобильном приложении «Фонбет».