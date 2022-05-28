Тьерри Анри дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри считает, что «Ливерпуль» обыграет мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится 28 мая.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.05.
«Все клубы Европы боятся мадридский «Реал». А «Реал» боится «Барселону». Думаю, что «Ливерпуль» всё же выиграет Лигу чемпионов. На данный момент команда Клоппа просто сильнее «Реала», — цитирует Анри Marca.
Патрис Эвра дал рискованный прогноз на финал Лиги чемпионов.
В пяти предыдущих очных встречах «Реал» выиграл у «Ливерпуля» четыре раза, ещё один раз команды сыграли вничью. В 2018 году соперники уже встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда испанский клуб оказался сильнее со счётом 3:1.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сломил сопротивление «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее «Вильярреала».
Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится в Сен-Дени (Франция) на стадионе «Стад де Франс».
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Ставка Майкла Оуэна с коэффициентом 15.0 на финал Лиги чемпионов.
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