Тьерри Анри дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри считает, что «Ливерпуль» обыграет мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится 28 мая.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.05.

«Все клубы Европы боятся мадридский «Реал». А «Реал» боится «Барселону». Думаю, что «Ливерпуль» всё же выиграет Лигу чемпионов. На данный момент команда Клоппа просто сильнее «Реала», — цитирует Анри Marca.

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В пяти предыдущих очных встречах «Реал» выиграл у «Ливерпуля» четыре раза, ещё один раз команды сыграли вничью. В 2018 году соперники уже встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда испанский клуб оказался сильнее со счётом 3:1.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сломил сопротивление «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее «Вильярреала».

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