Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер сделал рискованный прогноз на решающий матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», который пройдёт 28 мая.

Ставка: точный счёт 2:2 в основное время за 12.0, «Ливерпуль» выиграет трофей по пенальти за 15.0.

«Лично мне кажется, что сейчас «Ливерпуль» мощнее «Реала». Но мадридцев нельзя списывать со счетов. Достаточно вспомнить их успехи в чемпионате Испании, а главное — в Лиге чемпионов.

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Я думаю, что в основное время нас ждёт ничья со счётом 2:2. Дело дойдёт до серии пенальти, там «Ливерпуль» победит», — цитирует Мюллера Tz.

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