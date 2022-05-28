Патрис Эвра дал прогноз с коэффициентом 13.50 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра ожидает от мадридского «Реала» победы в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Ставка: «Реал» выиграет в серии пенальти за 13.50.

«Я надеюсь, что мадридцы возьмут трофей. Конечно, это очень сложная задача, ведь «Ливерпуль» очень хорош. Мерсисайдцы в последнее время имеют хорошую статистику в финалах, но «Реал» в финалах вообще практически не проигрывает.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал Лиги чемпионов.

Больно это говорить, но «Ливерпуль» заслужил победу в Лиге чемпионов. Команда выдала такой сезон! А «Реал» многих удивил потрясающими спасениями с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». У мадридцев полный порядок с характером и уверенностью в себе.

Нас ждёт замечательный финал, это уж точно. Поставлю на победу «Реала» в серии пенальти», — цитирует Эвра сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» начнётся в 22:00 мск.

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