«Спартак» — «Динамо»: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка России, прямая трансляция

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск.
Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.
Бесплатную трансляцию встречи можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех бело-голубых оценён экспертами в 2.62. Ставки на ничью принимаются за 3.54.
Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.
Никита Баженов дал прогноз с коэффициентом 10.0 на матч «Спартак» — «Динамо».
Сергей Силкин сделал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо».
Дмитрий Губерниев дал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо».
Агент: если бы Терри перешёл в «Спартак», через два года стал бы главным тренером.
Виктор Гусев дал прогноз с коэффициентом 3.44 на финал Кубка России.
- 29 мая 2022
-
15:30
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:15
-
12:45
-
12:08
-
12:07
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
05:00
- 28 мая 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:20
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30