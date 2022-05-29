«Спартак» — «Динамо»: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка России, прямая трансляция

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск.

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Бесплатную трансляцию встречи можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех бело-голубых оценён экспертами в 2.62. Ставки на ничью принимаются за 3.54.



Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Никита Баженов дал прогноз с коэффициентом 10.0 на матч «Спартак» — «Динамо».



Сергей Силкин сделал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо».



Дмитрий Губерниев дал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо».



Агент: если бы Терри перешёл в «Спартак», через два года стал бы главным тренером.

Виктор Гусев дал прогноз с коэффициентом 3.44 на финал Кубка России.