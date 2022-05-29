Финляндия — Канада: смотреть онлайн бесплатно финал ЧМХ-2022, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 29 мая, состоится матч финала чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада. Начало встречи — в 20:20 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.60 на финал ЧМ-2022 Финляндия — Канада.

В прямом эфире трансляцию из Финляндии покажет общедоступный канал «Матч! Страна».



Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 2.48, а успех сборной Канады доступен в букмекерских конторах за 2.75.



Букмекеры также считают, что матч финала чемпионата мира по хоккею не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.85. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.86. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 4.20.

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