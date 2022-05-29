Чехия — США: смотреть онлайн бесплатно матч за 3-е место ЧМХ-2022, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 29 мая, состоится матч за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею Чехия — США. Начало встречи — в 15:20 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.60 на финал ЧМ-2022 Финляндия — Канада.

В прямом эфире трансляцию из Финляндии покажет общедоступный канал «Матч! Страна».



Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сборной Чехии в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех сборной США доступен в букмекерских конторах за 2.57.



Букмекеры считают, что матч за третье место на чемпионате мира по хоккею будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.37. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.77. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 4.20.

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