Дмитрий Аленичев дал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Ставка: ничья в основное время за 3.40.

«Поговорим о финальном матче Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Динамо». Это легендарное противостояние многие ждали.



Обе команды относительно ровно провели сезон. О «Спартаке» уже многое было сказано, и всё понятно, а «Динамо» вплоть до весенней части считалось одним из фаворитов на победу. Но в итоге «Зенит» взял титул.



Перед этим матчем очень хотелось бы, чтобы все игроки были в строю и команды вышли на поле в максимально сильных составах. Предполагаю, что первый тайм будет осторожным. Никто не захочет рисковать. Цена поражения очень высока, поэтому сверхатакующего футбола вряд ли стоит ждать.



Во втором тайме может всё пойти по-другому, и многие болельщики будут ждать победы своей команды, но мой прогноз будет следующим — ничья в основное время матча за 3.40».

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