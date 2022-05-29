Финляндия — Канада: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 29 мая, состоится матч финала чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада. Начало встречи запланировано на 20:20 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.60 на финал ЧМ-2022 Финляндия — Канада.

Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита.

Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 2.48, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех сборной Канады в матче доступен в букмекерских конторах за 2.75. Это около 36% вероятности.



Аналитики также считают, что матч финала чемпионата мира по хоккею не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.85.

Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.86. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 4.20.

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