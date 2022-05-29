«Спартак» — «Динамо»: ставка Дениса Казанского на финал Кубка России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч финала Кубка России «Спартак» – «Динамо».

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.

«Обе команды выглядят тяжеловато на финише. Для «Спартака» это самый провальный сезон за последние годы. У «Динамо» завалена концовка. Мы видели эту команду в борьбе за чемпионство, но в итоге поражение от «Сочи» за серебро.



В любом случае негативного фона полно. Не случайно появляются слухи по поводу Сандро Шварца и его отъезда в «Герту», не случайно дёргают Паоло Ваноли. В общем, в обеих командах пытаются как-то дестабилизировать ситуацию, очень много негатива вокруг команд.



Но здесь будут битком «Лужники». Думаю, что футбол получится довольно зрелищным. По качеству, наверное, нет. А по зрелищности – да.



Мне кажется, что основные события развернутся во втором тайме. Первый уйдёт на то, чтобы привыкнуть к большому полю «Лужников», привыкнуть к атмосфере, которая есть на этом стадионе. А вот дальше возможна потеря концентрации и какие-то ошибки.



Поэтому думаю, что ничья будет в первом тайме, а дальше уже команды разберутся между собой. Не думаю, что у тех и других будут какие-то резкие планы на дебют этой встречи. В концовке всё решится, а начало будет похоже на штиль».

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