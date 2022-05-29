Финляндия — Канада: прогноз Максима Лебедева на финал чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на финальный матч ЧМ-2022 Финляндия – Канада.

Ставка: победа Канады в основное время за 2.74.

«Скажите, пожалуйста, мне одному поднадоели финалы Канада – Финляндия, будто никого больше в мировом хоккее и не существует. Ну, ладно, вырезал к такой-то матери Россию, но остальные-то где?

Прогноз с коэффициентом 3.60 на финал ЧМ-2022 Финляндия — Канада.

При этом нельзя сказать, что эти финалы неинтересные. Как раз очень даже интересные, поскольку в них встречаются игровые антагонисты. То есть, с одной стороны, Финляндия, которая в зародыше душит всё живое. А с другой – Канада, играющая по принципу Леонида Ильича Брежнева, который, как известно, жил сам и давал жить другим. Поэтому в финале, где ярко выраженный хоккей противостоит ещё более ярко выраженному антихоккею, побеждает не просто конкретная сборная, но и целое направление, целый путь развития современного хоккея. Сейчас, после завершения Олимпиады, солидное преимущество у финской сборной, которая в Пекине высушила всё и вся, включая нашу команду, в кои-то веки игравшую исключительно от обороны. Но людям моего поколения, выросшим на хоккее советском, хочется отловить в тёмном углу Юкку Ялонена и тихонько придушить его, чтобы не размножался и не множил этот адский антихоккей.



Финны, конечно, вновь будут душить всё живое – тут всё яснее ясного, они по-другому не умеют. Посмотрим, что придумают канадцы и сумеют ли они подобрать к хозяевам чемпионата болт с правой резьбой. Лично мне хочется, чтобы сумели, хоть и будет это очень трудно сделать. А ведь, помимо игровых нюансов, существуют ещё и совсем неигровые. И когда хозяева чемпионата мира выходят в финал, то судьям удалять их игроков морально тяжелее, чем в составе соперников.



Но я всё-таки надеюсь на «кленовых», хоть и времени на отдых у них было на четыре часа меньше, чем у финнов. Но родоначальники отдыхали, считай, весь групповой турнир, 50 минут четвертьфинала и как минимум половину полуфинала. Поэтому могут напоследок и порвать аорту, задницу и что там есть ещё.



Победа канадцев. Тяжкая, «рабоче-крестьянская», при ничтожном тотале, вряд ли превышающем 3,5 шайбы, но зато в основное время».

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