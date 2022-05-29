«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»: результат финала Лиги чемпионов — 2022, какой счёт, кто забил

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Итоговый счёт — 1:0.
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Мадридцы забили первым же ударом в створ ворот. На исходе часа игры нападающий Винисиус Жуниор замкнул прострел Федерико Вальверде. В оставшееся время «Ливерпуль» не сумел уйти от поражения.
На матче работала бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном.
«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз, обновив собственный рекорд. Мадридцы стали победителями Лиги чемпионов в пятый раз за последние восемь лет.
«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа уже проигрывал «Реалу» в финале Лиги чемпионов. В 2018 году мерсисайдцы уступили в Киеве со счётом 1:3.
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