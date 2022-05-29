«Колорадо» — «Эдмонтон»: эксперты дали прогноз на финальную серию Западной конференции НХЛ

В ночь с 31 мая на 1 июня стартует первый матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо» и «Эдмонтоном». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.
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Эксперты уже дали свой прогноз, они считают явным фаворитом в борьбе за выход в финал Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Сделать ставку на то, что «Эвеланш» окажутся сильнее в серии, можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 69% вероятности.
Успех «Эдмонтон Ойлерз» оценивается аналитиками коэффициентом 2.71, что приблизительно равно 37% вероятности.
Напомним, «Колорадо» в прошлом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луиз Блюз» за шесть матчей. Забросил при этом 22 шайбы. «Эдмонтону», для того чтобы выбить «Калгари Флэймз», потребовалось пять игр и 25 шайб.
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