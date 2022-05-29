Букмекеры оценили шансы Эрлинга Холанда забить 20 голов за «Манчестер Сити» в АПЛ

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд две недели назад попрощался с дортмундской «Боруссией». С сезона-2022/2023 юная звезда будет защищать цвета английского «Манчестер Сити», с которым был подписан пятилетний контракт.
В Питере такого бы не было. Как финал Лиги чемпионов превратился в кошмар.
Эксперты уже дали прогноз на результативность форварда. Если в следующем сезоне чемпионата Англии Холанд забьёт минимум 20 голов, сыграет коэффициент 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности.
Сделать ставку на то, что количество хет-триков в матчах АПЛ превысит отметку в 2,5, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Это приблизительно 73% вероятности.
А вот в то, что габаритный норвежец проведёт сезон спокойно, аналитики не верят. Тотал меньше 0.5 красной карточки оценивается коэффициентом 8.00 — всего 12% вероятности.
В УЕФА по ошибке назвали Ерохина лучшим в Лиге чемпионов по точности передач.
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