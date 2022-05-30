Ига Свёнтек — Чжэн Циньвэнь: прогноз Ильи Родина на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Чжэн Циньвэнь.



Ставка: победа Чжэн за 13.00.



«Чжэн Циньвэнь: «Она замечательная теннисистка, фактически я к этому матчу готова, потому что я очень хотела сыграть против неё (Свёнтек). С нетерпением жду начало матча».

Медведев заявил, что хочет вернуться на первое место в рейтинге ATP.

Ига Свёнтек: «Я слышала о ней (Чжен) от других игроков. Уверена, что она идёт в правильном направлении, так как она играет очень хорошо. Даже когда она проигрывала, люди говорили, что у неё талант».



Чжэн Циньвэнь: «Люди говорят, что я лучше на грунте, да, моя игра больше подходит под грунт. Я люблю грунт. Пауза. Но предпочитаю хард».



Уважаемые любители тенниса, как думаете, кто сможет остановить вундеркинда из Польши? Конечно, другой вундеркинд из Китая. К сожалению, у меня нет статистических аргументов в пользу выбора игры с Чжэн, скажу более, у меня нет никаких аргументов в пользу выбора игры с Чжэн, за исключением одного, Чжэн Циньвэнь — это будущее женского тенниса и уже настоящее азиатского тенниса. Это будущая Ли На, кумир детства Циньвэнь.



Очень горжусь тем фактом, что приметил Циньвэнь ещё два года назад. Твердил, твержу и буду твердить, что китаянка себя покажет. Надо отдать должное — Чжэн не заставила долго ждать. С сезона-2020 Циньвэнь совершила сумасшедший скачок, с 600-й ракетки ворвавшись в топ-100. С 2020 по 2021 год Циньвэнь объездила всю Европу на машине в связи с ограничениям, выступая на турнирах серии ITF. Одна из основных задач китаянки была не проиграть в первом круге, чтобы не добираться по 22 часа домой, в Барселону, где она тренируется под руководством экс 65-й ракетки мира Пере Рибы. Кстати, насчёт задач не проигрывать в первом круге, у Чжэн отлично получалось: 81-18 — её рекорд на январь 2022-го.



Сама Чжэн признавалась, что после серии игр с теннисистками из топ-20 на больших стадионах она приобрела сумасшедший опыт, который помогает ей стать лучше и лучше.



Любительница китайской музыки и размышлений над своей своей игрой, умная Чжэн готова выйти сегодня и дать бой первой ракетке мира. По крайней мере, я в это верю и предлагаю поверить вам», — сказал Родин.

Почему Даниил Медведев обыграет Чилича в 4-м круге «Ролан Гаррос».

Надаль: матч с Джоковичем на «Ролан Гаррос» может стать для меня последним.

Тренер Медведева объяснил прогресс россиянина на грунте.

Бычкова: у Медведева на «Ролан Гаррос» появилась уверенность в своих силах.