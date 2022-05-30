Эксперты «Фонбет» оценили шансы российских вратарей выиграть Кубок Стэнли

Розыгрыш Кубка Стэнли приближается к своей развязке: уже известны три полуфиналиста: «Колорадо», «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй», а в серии «Каролины» и «Рейнджерс» впереди седьмой матч. В трёх из пяти команд играют российские вратари. Эксперты «Фонбет» оценили вероятность того, что как минимум один из них станет обладателем Кубка Стэнли.



Поставить на то, что российский вратарь поднимет трофей над головой, можно с коэффициентом 3.00. Сделать ставку на то, что среди победителей не будет стража ворот из России, можно за 1.35.



Нет российских голкиперов в составах «Колорадо» и «Эдмонтона». За «Тампа-Бэй» играет Андрей Василевский, за «Каролину» — Пётр Кочетков, а в «Рейнджерс» сразу два голкипера из России — Игорь Шестёркин и Александр Георгиев.