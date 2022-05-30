Вероника Кудерметова — Мэдисон Кис: прогноз Игоря Панкова на игру «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова — Мэдисон Кис.



Ставка: победа Кис за 1.86.



«Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в 1/8 финала. Явных предпосылок к такому успеху не было, учитывая неудачные Мадрид и Рим. В очередной раз по ходу сезона теннисистке повезло – снятие Бадосы по ходу матча в третьем круге.

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Наверное, тяжело в туре найти теннисистку, соперницы которой столь часто снимаются – шесть снятий было в нынешнем сезоне. В целом стабильной и целостной картины игра Вероники не оставила, да и уровень соперниц (Чжу Линь и Крунич) явно не позволяет делать далеко идущие выводы.



Кис в этом году явно вспомнила своё умение показывать максимальный результат на «Шлемах». Американка побывала в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, и вот уже не прочь повторить свои успехи 2018 и 2019 гг. и в Париже. Также не было у неё на подходе ничего интересного в Мадриде и Риме. А вот на «Ролан Гаррос» удалось разыграться.

Характерная черта Мэдисон – это необходимое время на то, чтобы поймать игру и прежде всего подачу. В Париже это удалось осуществить, и явно от матча к матчу по мере усиления оппозиции Кис прибавляет. По одной отданной подаче с Гарсией и Рыбакиной, причём на двоих у соперниц было всего пять брейк-пойнтов.



Готова ли не всегда стабильная на своей подаче Кудерметова поддержать такую возможную «мужскую» игру? Рыбакина поддержала в целом, но ей это не помогла по итогу. Думаю, из этой пары Кис пройдёт в четвертьфинал», — сказал Панков.

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