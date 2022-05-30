Джессика Пегула — Ирина Бегу: ставка Владимира Чаплыгина на игру «Ролан Гаррос»

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» Джессика Пегула — Ирина Бегу.
Ставка: победа Бегу по эйсам с форой (0) за 1.50.
«Давайте посмотрим статистику сегодняшних соперниц. Берём только матчи на грунтовом покрытии за последний год. Джессика Пегула в среднем за гейм делает 0.25 эйса, а от своих соперниц пропускает 0.29 эйса.
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Ирина Бегу в среднем за гейм делает 0.24 эйса, а от соперниц она пропускает с частотой 0.15 эйса за гейм. Если разницу в одну сотую в игре на своей подаче можно свести к статистической погрешности, то показатели игры на приёме явно говорят о том, что в этом компоненте сильнее румынка.
За свою карьеру теннисистки играли друг против друга дважды. Однако обе эти встречи состоялись на открытом харде. Один раз по эйсам победила румынка, а другой – американка.
Для меня важнее результаты соперниц на грунте против общих за последний год. Матчи с Жабер и Паолини указывают на то, что на этом типе покрытия преимущество всё-таки у румынки. Поэтому я останавливаю свой выбор на ней», — сказал Чаплыгин.
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